Владислав Манафов: “Всегда приятно играть дома”

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Украинский теннисист прокомментировал стартовый матч на турнире в Ирпене.
В первом поединке на групповом этапе “UTF Gentlemen Invitational” Владислав Манафов обыграл Павла Шумейко со счетом 6-0, 6-3.
“Мне очень понравилось тут играть. Всегда приятно играть дома, когда есть такие соревнования. Пытался показать свою лучшую игру, результатом доволен, буду стараться играть еще лучше”.
Полное послематчевое интервью Манафова смотрите в видеосюжете. Расписание матчей среды: тут.
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation