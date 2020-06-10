Владислав Манафов: “Всегда приятно играть дома”

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UTF Gentlemen Invitational. Манафов празднует победу в своем стартовом матче

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Украинский теннисист прокомментировал стартовый матч на турнире в Ирпене.



В первом поединке на групповом этапе “UTF Gentlemen Invitational” Владислав Манафов обыграл Павла Шумейко со счетом 6-0, 6-3.

“Мне очень понравилось тут играть. Всегда приятно играть дома, когда есть такие соревнования. Пытался показать свою лучшую игру, результатом доволен, буду стараться играть еще лучше”.

Полное послематчевое интервью Манафова смотрите в видеосюжете. Расписание матчей среды: тут.

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Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation