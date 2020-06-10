WTA сообщит о дальнейшей судьбе сезона в течение ближайших недель

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В Женской теннисной ассоциации дали комментарий по поводу возобновления турниров
Несколько дней назад стало известно о том, что турнир WTA в Люксембурге, запланированный на вторую половину октября, в этом году не состоится. В Ассоциации сообщили, что понимают подобные решения организаторов.
“Мы принимаем во внимание опасения турниров и игроков и полностью понимаем и уважаем их решение отказаться от проведения или участия в турнирах, если сезон возобновится”.
Также в организации заявили, что разрабатывают “различные процедуры и стандарты проведения соревнований” после возможного возобновления сезона.
> В WTA считают, что US Open станет ключевым фактором в решении возобновить сезон
“Предпринимаемые усилия направлены на то, чтобы обеспечить меры безопасности, наладить процедуру тестирования и базовые стандарты, которые потребуются для безопасного проведения турниров в текущей ситуации”.
Ранее сообщалось, что 10 июня ATP проведёт совещание с игроками по поводу возобновления сезона и дальнейших планах, а WTA, в свою очередь, также активно обсуждает необходимые вопросы с турнирами и теннисистками.
“Мы продолжаем работать над планом, в котором возобновление турниров будет возможным, и надеемся сообщить новую информацию теннисному сообществу в ближайшие несколько недель”.
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Источник:
www.tennismajors.com
Фото: ESPN.