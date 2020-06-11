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Теннис

Даниэль Коллинс: “Было бы здорово, чтобы Джокович поддерживал участие игроков на US Open, а не портил такую возможность”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американка прокомментировала заявление лидера мужского рейтинга по поводу возможных ограничений для игроков на US Open

Ранее Новак Джокович выступил с критикой мер, которые могут быть предприняты во время проведения Открытого чемпионата США для обеспечения безопасности игроков.

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“Новак Джокович серьёзно противоречит своим предыдущим комментариям, когда говорил, что игроки из Топ-100 должны жертвовать деньги в фонд помощи теннисистам из вне Топ-250. Никто не выступает и не зарабатывает деньги с февраля. Сейчас появились разговоры о проведении US Open, но с некоторыми ограничениями, чтобы безопасность и здоровье игроков были на первом месте.

Это – огромная возможность снова зарабатывать деньги. И вдруг лучший теннисист мира говорит, что из-за ограничений он не сможет привезти с собой всю свою команду. Если играть безопасно, и USTA, WTA и ATP делают всё возможное, чтобы здоровье спортсменов было приоритетом, мы должны поддерживать их в этом.

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Заработав около $150 млн. за всю карьеру легко рассуждать и стараться говорить людям, что им делать с их деньгами, а затем отказываться играть на US Open. Всем нам, большинству игроков, которые путешествуют без команды, вновь необходимо работать. И было бы здорово, чтобы лучший в мире теннисист поддерживал такую возможность, а не портил её для игроков и болельщиков”.

> Организаторы US Open подтвердили игрокам свой план отказаться от соревнований в квалификации: СМИ

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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