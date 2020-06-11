ITF определилась с помощью национальным ассоциациям и игрокам

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Международная теннисная федерация доработала комплексный пакет мер для поддержки тенниса



Как сообщается на официальном сайте организации, на прошлой неделе Совет директоров одобрил фонд поддержки размером более чем $2,6 млн. Из этой суммы $1,449 млн. будет направлено на поддержку национальных федераций, а $350 тыc. пойдут на помощь игрокам, которые занимают в мировых рейтингах 501-700 места. Средства, которые выделят федерациям, являются дополнением к $13,7 млн., которые уже были направлены на их поддержку в 2020 году.

Касательно низкорейтинговых игроков, помощь распределится так: теннисисты, занимающие 501-600 места в одиночном рейтинге получат по $1000, а игроки, находящиеся на 601-700 местах одиночного рейтинга и 176-300 парного рейтинга – по $750.

Ранее ATP, WTA и фонд турниров Большого Шлема утвердили программу поддержки игрокам из Топ-500 одиночного рейтинга и Топ-175 парного рейтинга. Также ITF и турниры Большого Шлема на прошлой неделе выделили $300,000 на поддержку теннисистов-колясочников.

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Источник:

www.itftennis.com