Ник Кириос прокомментировал проведение Открытого чемпионата США

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40-я ракетка мира высказался по поводу организации US Open в этом году.
“ATP старается сделать так, чтобы US Open состоялся. Это эгоистично по отношению ко всему, что сейчас происходит. Очевидно, (в США) есть коронавирус, а также проходят протесты. Прежде, чем теннис вернется, мы должны вместе преодолеть эти трудности, как я считаю”, – написал теннисист в соцсетях. Ник Кириос также согласился с мнением француза Лорана Локоли, что в приоритете “сначала бизнес, потом жизнь”.
Ранее своими переживаниями в связи с проведением соревнований в США поделился первая ракетка Австралии Алекс де Минор.
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Фото: Getty Images.