Никита Маштаков: “Матч против Белинского был очень сложным”

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UTF Gentlemen Invitational. Маштаков с боями обыгрывает Белинского

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Украинский теннисист дал интервью после победы во втором матче на турнире в Ирпене.



Никита Маштаков обеспечил себе выход в полуфинал “UFT Gentlemen Invitational”, обыграв Вячеслава Белинского.

“Одна задача выполнена – это выйти из группы. Вторая задача – это просто войти в турнирный ритм. Сегодня был очень сложный матч. Белинский – молодой игрок, который играет очень цепко. Учитывая еще то, что он вызывал врача, из-за чего меняется постоянно ритм и все эти нюансы – конечно, было очень сложно”.

Полное послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.

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Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation