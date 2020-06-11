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Теннис

Никита Маштаков: “Матч против Белинского был очень сложным”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Никита Маштаков обеспечил себе выход в полуфинал “UFT Gentlemen Invitational”, обыграв Вячеслава Белинского.

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“Одна задача выполнена – это выйти из группы. Вторая задача – это просто войти в турнирный ритм. Сегодня был очень сложный матч. Белинский – молодой игрок, который играет очень цепко. Учитывая еще то, что он вызывал врача, из-за чего меняется постоянно ритм и все эти нюансы – конечно, было очень сложно”.

Полное послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

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Источник: btu.org.ua
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