Никита Маштаков: “Матч против Белинского был очень сложным”

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Украинский теннисист дал интервью после победы во втором матче на турнире в Ирпене.
Никита Маштаков обеспечил себе выход в полуфинал “UFT Gentlemen Invitational”, обыграв Вячеслава Белинского.
“Одна задача выполнена – это выйти из группы. Вторая задача – это просто войти в турнирный ритм. Сегодня был очень сложный матч. Белинский – молодой игрок, который играет очень цепко. Учитывая еще то, что он вызывал врача, из-за чего меняется постоянно ритм и все эти нюансы – конечно, было очень сложно”.
Полное послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation