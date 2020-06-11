Организаторы US Open подтвердили игрокам свой план отказаться от соревнований в квалификации: СМИ

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По информации прессы, в Нью-Йорке действительно не хотят проводить отборочный этап для Открытого чемпионата США.



Как сообщают испанские СМИ, в онлайн-конференции игроков и теннисных функционеров приняли участие около 400 спортсменов. С игроками АТР пообщались глава тура Андреа Гауденци и исполнительный директор Массимо Кальвелли, а позднее – исполнительный директор USTA по работе с профессиональными теннисистами Стейси Алластер. Также в конференции принял участие в качестве слушателя глава WTA Стив Саймон.

СМИ оценивают эту конференцию, как возможность для теннисных структур подтвердить ранее озвученные в прессе слухи о тех или иных ограничениях и правилах. Таким образом, это общение не было направлено на утверждение никаких определенных решений или окончательных заявлений от тура или других организаторов.

Журналисты пишут, что представители теннисных органов заверили игроков, что их безопасность – главный фактор, который учитывается при возобновлении сезона.

Алластер подтвердила ранее озвученную в СМИ информацию о планах USTA отменить турнир в квалификации и сократить количество дуэтов на Открытом чемпионате США.

По сведениям Marca, большинство игроков накануне высказались против поездки в Нью-Йорк, где теннисистов должны оградить от внешних факторов на месяц (ранее была озвучена идея перенести турнир Western и Southern Open из Цинциннати в Нью-Йорк, после чего там же провели бы и американский мэйджор). Некоторые игроки при этом озвучили предложение, чтобы организаторы подняли им призовые, если им все-таки придется играть. АТР, в свою очередь, пригласили присоединиться к обсуждению и тренеров.

Журналисты подводят итог, что далее теннисные организации продолжат работу над всеми актуальными вопросами.

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Источник:

marca.com

Фото: USTA.