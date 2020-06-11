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Теннис

Расписание матчей 12 июня на теннисном турнире в Ирпене

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 18:06

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

Сегодня, 16:31

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

Сегодня, 14:49

UTF Gentlemen Invitational. Белинский за два часа обыграл Приходько

Сегодня, 12:32

UTF Gentlemen Invitational. Крутых одержал победу в матче против Манафова

В пятницу в “Теннисном центре ФТУ” состоятся полуфинальные поединки.

Расписание матчей. 12 июня (пятница)

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> Новости турнира

Первый полуфинал / Начало в 15:00
Владислав Манафов – Вячеслав Белинский

Второй полуфинал / Не ранее 16:30
Никита Маштаков – Марат Девятьяров

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Источник: btu.org.ua
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