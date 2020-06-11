Расписание матчей 12 июня на теннисном турнире в Ирпене

Новости
Сегодня, 18:06
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
Сегодня, 16:31
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе
Сегодня, 14:49
UTF Gentlemen Invitational. Белинский за два часа обыграл Приходько
Сегодня, 12:32
UTF Gentlemen Invitational. Крутых одержал победу в матче против Манафова
В пятницу в “Теннисном центре ФТУ” состоятся полуфинальные поединки.
Расписание матчей. 12 июня (пятница)
> Новости турнира
Первый полуфинал / Начало в 15:00
Владислав Манафов – Вячеслав Белинский
Второй полуфинал / Не ранее 16:30
Никита Маштаков – Марат Девятьяров
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation