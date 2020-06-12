Extraliga. Команда Марченко и Калениченко проиграла в финале турнира в Словакии

Илья Марченко и Данил Калениченко потерпели поражения в своих поединках против команды TK Slávia STU.
Команда “LOVE 4 tennis” уступила в финале действующим чемпионам клубного первенства Словакии со счетом 2-5.
Данил Калениченко проиграл Александру Молчану 6-7, 2-6, а Илья Марченко потерпел поражение от Филипа Хоранского: 6-7, 2-6. Также украинцы не сумели обыграть соперников в парной встрече: 2-6, 4-6 против дуэта Гомбош / Хоранский. Для команды теннисного клуба “Slávia STU” из Братиславы это четвертый титул на турнире “Extraliga” подряд.
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РЕЗУЛЬТАТЫFinále extraligy mužov:
TK LOVE 4 tennis Bratislava – TK Slávia STU Bratislava 2:5
Filip Polášek – Ivan Košec 6:0, 4:6, 6:4
Juraj Masár – Marek Semjan 2:6, 6:2, 6:3
Danylo Kaleničenko – Alex Molčan 6:7, 2:6
Iľja Marčenko – Filip Horanský 6:7, 2:6
Lukáš Lacko – Norbert Gombos 0:6, 0:6
Polášek, Masár – Semjan, Molčan 6:7, 1:6
Marčenko, Kaleničenko – Gombos, Horanský 2:6, 4:6
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Источник:
stz.sk
Фото: Antonio Milesi..