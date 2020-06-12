Extraliga. Команда Марченко и Калениченко проиграла в финале турнира в Словакии

Илья Марченко и Данил Калениченко потерпели поражения в своих поединках против команды TK Slávia STU.



Команда “LOVE 4 tennis” уступила в финале действующим чемпионам клубного первенства Словакии со счетом 2-5.

Данил Калениченко проиграл Александру Молчану 6-7, 2-6, а Илья Марченко потерпел поражение от Филипа Хоранского: 6-7, 2-6. Также украинцы не сумели обыграть соперников в парной встрече: 2-6, 4-6 против дуэта Гомбош / Хоранский. Для команды теннисного клуба “Slávia STU” из Братиславы это четвертый титул на турнире “Extraliga” подряд.

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РЕЗУЛЬТАТЫFinále extraligy mužov:

TK LOVE 4 tennis Bratislava – TK Slávia STU Bratislava 2:5

Filip Polášek – Ivan Košec 6:0, 4:6, 6:4

Juraj Masár – Marek Semjan 2:6, 6:2, 6:3

Danylo Kaleničenko – Alex Molčan 6:7, 2:6

Iľja Marčenko – Filip Horanský 6:7, 2:6

Lukáš Lacko – Norbert Gombos 0:6, 0:6

Polášek, Masár – Semjan, Molčan 6:7, 1:6

Marčenko, Kaleničenko – Gombos, Horanský 2:6, 4:6



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Источник:

stz.sk

Фото: Antonio Milesi..