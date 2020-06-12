Марат Девятьяров: “Я рад, что смог справиться с внутренним напряжением”

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UTF Gentlemen Invitational. Крутых одержал победу в матче против Манафова
Украинец прокомментировал свою победу в группе на турнире в Ирпене в матче против Павла Шумейко.
Победа в этом поединке позволила Марату Девятьярову выйти в полуфинал “UTF Gentlemen Invitational”.
“Матч был достаточно нервный, потому что сегодня было определенное давление. Я понимал, что надо выигрывать и делать это с минимальным счетом. Рад, что смог справиться с внутренним давлением и напряжением и показать достаточно неплохой теннис”.
Полное послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation