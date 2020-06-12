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Симона Халеп: “У меня есть серьёзные опасения по поводу поездки в Нью-Йорк”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вторая ракетка мира не уверена, будет ли выступать на US Open, если турнир состоится

Проведение Открытого чемпионата США запланировано с 24 августа (начало квалификации) по 13 сентября. Однако организаторы думают об отмене отборочных матчей и сокращении игроков в парной сетке.

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“У меня определённо есть серьёзные опасения по поводу поездки в Нью-Йорк, учитывая условия проведения турнира. И не только потому, что мы будем в центре глобальной пандемии. Но и из-за риска путешествий, потенциального карантина и других изменений вокруг турнира.

> Петра Квитова: “Мне очень сложно сказать “да” или “нет” проведению US Open без зрителей”

Мы привыкли, что вещи происходят по-разному. И это не будет лёгкий переход, особенно для наших организмов. Я знаю, что в финансовом плане организаторы и спонсоры хотели бы провести турнир. Также, сейчас много игроков остались без работы, но я думаю, что это будет личное решение каждого, которое нам предстоит принять.

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Важно понимать и то, что у каждого есть свои потребности и обстоятельства, и мы должны делать то, что лучше для нашего личного здоровья, и думать о собственной карьере в долгосрочной перспективе”.

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Источник:
www.nytimes.com

Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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