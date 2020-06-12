Стаховский: У меня желание играть дальше еще есть

Теннисист рассказал о своих планах

#Стаховский

Источник – sos.pravda.com.ua.

Сергей Стаховский хочет сыграть в составе сборной Украины против Израиля в Кубке Дэвиса.

Об этом заявил сам теннисист.

“Какие мои планы сейчас? Или уйду из спорта или все же останусь? Ты знаешь, желание играть дальше – есть. Но я не вижу смысла. На данном этапе я даже не понимаю, будем мы играть или нет, тренироваться мне или уже забыть об этом.

Для моего возраста тренироваться, не понимая, зачем я это делаю – тренироваться без конкуренции, без борьбы, без понимания своего уровня игры — очень сложно.

Да, у меня была цель – попасть на Олимпиаду в Токио, и именно там или сразу после Олимпиады, на Уимблдоне, ярко завершить свою спортивную карьеру. Этого не случилось – Олимпиаду перенесли, Уимблдон отменили.

Что теперь? Идти? Но, с другой стороны, мне нет смысла выпрыгивать прямо сейчас с этого поезда – до карантина мы успели выиграть матч Кубка Дэвиса и на одну ступеньку приблизиться к Мировой группы, у нас уже есть соперник, это Израиль, поэтому существует большой шанс попасть в плей-офф группы.

Если я буду нужен команде, а других игроков, способных меня заменить, не появится, то, конечно, я буду тренироваться и играть, чтобы помочь нашим ребятам преодолеть этот рубеж”, – отметил Стаховский.