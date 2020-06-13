Маштаков выиграл турнир UTF Gentlemen Invitational

Определился победитель выставочного турнира в Ирпене
#Маштаков, #Белинский, #UTF Gentlemen Invitational
Источник – Чемпион.
Сегодня, 13 июня, в Ирпене на турнире UTF Gentlemen Invitational состоялся финальный матч.
В финале 21-летний Никита Маштаков в двух сетах обыграл 16-летнего Вячеслава Белинского.
Матч продолжался 1 час и 28 минут
UTF Gentlemen Invitational
13 июня, финал
Никита Маштаков – Вячеслав Белинский 6:2, 6:3
Напомним, Марченко и Калениченко выиграли вторые матчи на турнире в Словакии.
Источник: champion.com.ua