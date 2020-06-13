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Теннис

Маштаков выиграл турнир UTF Gentlemen Invitational

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Определился победитель выставочного турнира в Ирпене

#Маштаков, #Белинский, #UTF Gentlemen Invitational

Источник – Чемпион.

Сегодня, 13 июня, в Ирпене на турнире UTF Gentlemen Invitational состоялся финальный матч.

В финале 21-летний Никита Маштаков в двух сетах обыграл 16-летнего Вячеслава Белинского.

Матч продолжался 1 час и 28 минут

UTF Gentlemen Invitational

13 июня, финал

Никита Маштаков – Вячеслав Белинский 6:2, 6:3

Напомним, Марченко и Калениченко выиграли вторые матчи на турнире в Словакии.

Источник: champion.com.ua
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