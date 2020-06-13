Никита Маштаков: “В полуфинале я выиграл исключительно за счет характера”

Новости
Вчера, 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
Вчера, 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
11.06.20 18:06
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
11.06.20 16:31
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе
Украинец прокомментировал противостояние с Маратом Девятьяровым на “UTF Gentlemen Invitational”.
“Во-первых, хочу поблагодарить Марата за сегодняшнюю игру. Он показал реально хороший теннис. И если быть честным, то он намного больше заслужил играть в финале, чем я. Я выиграл исключительно за счет характера”.
Послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.
В финале Никита Маштаков встретится с Вячеславом Белинским, которого он обыграл на групповом этапе соревнований в Ирпене.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation