Никита Маштаков: “В полуфинале я выиграл исключительно за счет характера”

Новости

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

Украинец прокомментировал противостояние с Маратом Девятьяровым на “UTF Gentlemen Invitational”.



“Во-первых, хочу поблагодарить Марата за сегодняшнюю игру. Он показал реально хороший теннис. И если быть честным, то он намного больше заслужил играть в финале, чем я. Я выиграл исключительно за счет характера”.

Послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.

В финале Никита Маштаков встретится с Вячеславом Белинским, которого он обыграл на групповом этапе соревнований в Ирпене.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation