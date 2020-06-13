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Теннис

Никита Маштаков: “В полуфинале я выиграл исключительно за счет характера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 20:33

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

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11.06.20 18:06

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11.06.20 16:31

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

Украинец прокомментировал противостояние с Маратом Девятьяровым на “UTF Gentlemen Invitational”.

“Во-первых, хочу поблагодарить Марата за сегодняшнюю игру. Он показал реально хороший теннис. И если быть честным, то он намного больше заслужил играть в финале, чем я. Я выиграл исключительно за счет характера”.

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Послематчевое интервью теннисиста смотрите в видеосюжете.

В финале Никита Маштаков встретится с Вячеславом Белинским, которого он обыграл на групповом этапе соревнований в Ирпене.

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Источник: btu.org.ua
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