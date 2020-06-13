Сегодня на турнире украинских теннисистов в Ирпене состоится финал

Новости
Вчера, 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
Вчера, 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
11.06.20 18:06
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
11.06.20 16:31
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе
13 июня на корте Теннисного центра ФТУ пройдет заключительный поединок.
Расписание матчей. 13 июня (суббота)
> Новости турнира
ФИНАЛ / Начало в 16:00
Никита Маштаков – Вячеслав Белинский
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Фото: ФТУ.
Источник: btu.org.ua