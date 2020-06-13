Сегодня на турнире украинских теннисистов в Ирпене состоится финал

Новости

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

13 июня на корте Теннисного центра ФТУ пройдет заключительный поединок.



Расписание матчей. 13 июня (суббота)

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ФИНАЛ / Начало в 16:00

Никита Маштаков – Вячеслав Белинский

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне



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Фото: ФТУ.