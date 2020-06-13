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Теннис

Сегодня на турнире украинских теннисистов в Ирпене состоится финал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 20:33

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

Вчера, 17:09

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

11.06.20 18:06

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

11.06.20 16:31

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

13 июня на корте Теннисного центра ФТУ пройдет заключительный поединок.

Расписание матчей. 13 июня (суббота)

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> Новости турнира

ФИНАЛ / Начало в 16:00
Никита Маштаков – Вячеслав Белинский

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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