Tipsport Elite Trophy. Команды Плишковой и Квитовой разошлись миром по итогам субботы

Новости
Сегодня, 17:53
UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира
Вчера, 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
Вчера, 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
11.06.20 18:06
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
Первый игровой день благотворительного турнира в Чехии завершился из-за дождя
Tipsport Elite Trophy
Прага, Чехия • 13-15 июня • женский турнир
День 1
Розовая команда 1-1 Чёрная команда
Маркета Вондроушова – Барбора Стрыцова 3:6, 5:7
Кристина Плишкова – Катержина Синякова 7:5, 6:3
Тереза Мартинцова – Екатерина Александрова 6:4, 2:1*
Плишкова/Плишкова – Синякова/Крейчикова
Команда Каролины Плишковой (Розовая): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Чёрная): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова. Линда Фругвиртова.
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Фото: www.tenisovysvet.cz.