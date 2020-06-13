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Теннис

Tipsport Elite Trophy. Команды Плишковой и Квитовой разошлись миром по итогам субботы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Tipsport Elite Trophy
Прага, Чехия • 13-15 июня • женский турнир

День 1
Розовая команда 1-1 Чёрная команда

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Маркета Вондроушова – Барбора Стрыцова 3:6, 5:7
Кристина Плишкова – Катержина Синякова 7:5, 6:3
Тереза Мартинцова – Екатерина Александрова 6:4, 2:1*
Плишкова/Плишкова – Синякова/Крейчикова

Команда Каролины Плишковой (Розовая): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Чёрная): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова. Линда Фругвиртова.

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Фото: www.tenisovysvet.cz.

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Источник: btu.org.ua
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