Вячеслав Белинский: “Мне было интересно сыграть с соперником, который старше и опытнее меня”

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UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

Украинский теннисист прокомментировал победу в полуфинале турнира в Ирпене против Владислава Манафова.



“Впервые я играл с игроком такого возраста, как Манафов (27 лет). Мы с тренером обсудили тактику на этот матч. Я бы заряжен на игру, мне было интересно сыграть с соперником, который старше и опытнее. Думаю, что выиграть удалось больше из-за характера и терпения”.

В финале Вячеслав Белинский встретится с Никитой Маштаковым.

Полное послематчевое интервью смотрите в видеосюжете.

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Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation