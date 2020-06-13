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Теннис

Вячеслав Белинский: “Мне было интересно сыграть с соперником, который старше и опытнее меня”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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“Впервые я играл с игроком такого возраста, как Манафов (27 лет). Мы с тренером обсудили тактику на этот матч. Я бы заряжен на игру, мне было интересно сыграть с соперником, который старше и опытнее. Думаю, что выиграть удалось больше из-за характера и терпения”.

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В финале Вячеслав Белинский встретится с Никитой Маштаковым.

Полное послематчевое интервью смотрите в видеосюжете.

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Источник: btu.org.ua
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