Вячеслав Белинский: “Мне было интересно сыграть с соперником, который старше и опытнее меня”

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Украинский теннисист прокомментировал победу в полуфинале турнира в Ирпене против Владислава Манафова.
“Впервые я играл с игроком такого возраста, как Манафов (27 лет). Мы с тренером обсудили тактику на этот матч. Я бы заряжен на игру, мне было интересно сыграть с соперником, который старше и опытнее. Думаю, что выиграть удалось больше из-за характера и терпения”.
В финале Вячеслав Белинский встретится с Никитой Маштаковым.
Полное послематчевое интервью смотрите в видеосюжете.
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation