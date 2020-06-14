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Теннис

Adria Tour. Джокович проиграл в сербском дерби, Зверев и Тим возглавили группы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Adria Tour
Сербия • 13-14 июня • мужской турнир •

По итогам двух раундов по две победы в свой актив оформили Доминик Тим (в группе Тима) и Александр Зверев (в группе Джоковича).

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ВТОРОЙ РАУНД

ГРУППА ДЖОКОВИЧА
Ф. Крайнович – Н. Джокович 2-4, 4-2, 4-1
А. Зверев – В. Троицки 4-1, 4-1

ГРУППА ТИМА
Д. Тим – Д. Лайович 1-4, 4-1, 4-3(6)
Н. Милоевич – Г. Димитров 4-1, 4-3(4)

> Расписание матчей

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Фото: EPA.

Источник: btu.org.ua
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