Adria Tour. Джокович проиграл в сербском дерби, Зверев и Тим возглавили группы

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Сербия • 13-14 июня • мужской турнир •

По итогам двух раундов по две победы в свой актив оформили Доминик Тим (в группе Тима) и Александр Зверев (в группе Джоковича).

ВТОРОЙ РАУНД

ГРУППА ДЖОКОВИЧА

Ф. Крайнович – Н. Джокович 2-4, 4-2, 4-1

А. Зверев – В. Троицки 4-1, 4-1

ГРУППА ТИМА

Д. Тим – Д. Лайович 1-4, 4-1, 4-3(6)

Н. Милоевич – Г. Димитров 4-1, 4-3(4)

> Расписание матчей









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Фото: EPA.