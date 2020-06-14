Никита Маштаков: “У меня была задача выиграть турнир в Ирпене”

Новости
Вчера, 17:53
UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира
12.06.20 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
12.06.20 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
11.06.20 18:06
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
Комментарии финалистов “UTF Gentlemen Invitational” по итогам соревнований.
Никита Маштаков и Вячеслав Белинский пообщались с журналистами после завершения турнира в Ирпене. В финале Маштаков оформил победу со счетом 6-2, 6-3.
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation
Фото: ФТУ.