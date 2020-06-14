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Теннис

Никита Маштаков: “У меня была задача выиграть турнир в Ирпене”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 17:53

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Комментарии финалистов “UTF Gentlemen Invitational” по итогам соревнований.

Никита Маштаков и Вячеслав Белинский пообщались с журналистами после завершения турнира в Ирпене. В финале Маштаков оформил победу со счетом 6-2, 6-3.

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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