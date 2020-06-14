Никита Маштаков: “У меня была задача выиграть турнир в Ирпене”

Новости

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

Комментарии финалистов “UTF Gentlemen Invitational” по итогам соревнований.



Никита Маштаков и Вячеслав Белинский пообщались с журналистами после завершения турнира в Ирпене. В финале Маштаков оформил победу со счетом 6-2, 6-3.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation

Фото: ФТУ.