Tipsport Elite Trophy. Второй игровой день отменён из-за дождя

Новости
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UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
Благотворительный турнир в Праге продлится на один день больше
Tipsport Elite Trophy
Прага, Чехия • 13-15 июня • женский турнир
Второй игровой день в рамках первого этапа командного турнира в Праге отменён из-за неблагоприятного прогноза погоды. Изначально теннисистки должны были выйти на корт в 10:30 утра по местному времени.
Напомним, что вчера из-за дождя на корте теннисного клуба ČLTK не прошли два из четырёх запланированных матчей. Организаторы приняли решение продлить турнир до вторника.
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