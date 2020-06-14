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Теннис

Tipsport Elite Trophy. Второй игровой день отменён из-за дождя

Евгений НикитюкНет комментариев
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Благотворительный турнир в Праге продлится на один день больше

Tipsport Elite Trophy
Прага, Чехия • 13-15 июня • женский турнир

Второй игровой день в рамках первого этапа командного турнира в Праге отменён из-за неблагоприятного прогноза погоды. Изначально теннисистки должны были выйти на корт в 10:30 утра по местному времени.

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Напомним, что вчера из-за дождя на корте теннисного клуба ČLTK не прошли два из четырёх запланированных матчей. Организаторы приняли решение продлить турнир до вторника.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Источник: btu.org.ua
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