Все три финала с участием Халеп попали в восьмёрку лучших на Ролан Гаррос

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Женская теннисная ассоциация назвала восемь лучших финалов на Открытом чемпионате Франции.



В подборку WTA попали восемь решающих матчей на кортах Парижа за последние 20 лет.

1999: Штеффи Граф (Германия, 6) – Мартина Хингис (Швейцария, 1) 4:6, 7:5, 6:2

Немецкой теннисистке удалось сделать камбэк во втором сете, уступая 4:5. Граф выиграла свой 22-й и последний титул Большого Шлема в одиночном разряде. Через месяц немка дошла до финала Уимблдона, а в начале августа провела свой последний профессиональный матч.

2001: Дженнифер Каприати (США, 4) – Ким Клейстерс (Бельгия, 12) 1:6, 6:4, 12:10

Американка записала в актив свой второй титул на “мэйджорах”, одержав победу на старте сезона на Открытом чемпионате Австралии. Количество геймов, сыгранное в решающем сете, стало рекордным в третьей партии в женском одиночном разряде турнира в Париже за всё время Открытой Эры.

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2011: Ли На (Китай, 6) – Франческа Скьявоне (Италия, 5) 6:4, 7:6(0)

Китайская теннисистка стала первой представительницей Азии, которой удалось выиграть одиночный титул на турнирах Большого Шлема. В финале Ли обыграла действующую чемпионку турнира, а на пути к триумфу упустила всего два сета.

2014: Мария Шарапова (Россия, 7) – Симона Халеп (Румыния, 4) 6:4, 6:7(5), 6:4

В столицу Франции россиянка приехала с двумя грунтовыми титулами за плечами в Штутгарте и Мадриде. В третьем сете после счёта 4:4 Шарапова выиграла восемь розыгрышей кряду. Этот титул стал для теннисистки вторым в Париже и пятым за время её карьеры.

2015: Серена Уильямс (США, 1) – Люси Шафаржова (Чехия, 13) 6:3, 6:7(2), 6:2

Лидер посева была впереди со счётом 6:3, 4:1, однако не сумела сразу реализовать своё преимущество. Проигрывая 0:2 в решающем сете, Уильямс затем выиграла шесть геймов подряд. Серене удалось стать первой теннисисткой за 14 лет, которая победила в Мельбурне и Париже в одном сезоне, повторив достижение Дженнифер Каприати.

2016: Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Серена Уильямс (США, 1) 7:5, 6:4

Мугуруса взяла реванш у соперницы за поражение в финале Уимблдона годом ранее и выиграла свой дебютный титул на “Шлемах”. Испанкам такого не удавалось сделать в одиночном разряде с 1998 года, когда Аранча Санчес-Викарио также победила в столице Франции. На пути к титулу Гарбинье проиграла только один сет на старте турнира.

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2017: Елена Остапенко (Латвия) – Симона Халеп (Румыния, 3) 4:6, 6:4, 6:3

20-летняя латвийка стала первой представительницей своей страны, которая одержала победу в одиночном разряде турнира Большого Шлема, первой несеяной чемпионкой Ролан Гаррос с 1993 года и самой молодой победительницей турнира с 1997 года.

2018: Симона Халеп (Румыния, 1) – Слоан Стивенс (США, 10) 3:6, 6:4, 6:1

До победы в Париже румынская теннисистка проиграла в своих трёх предыдущих финалах на “Шлемах” – помимо двух поражений на Ролан Гаррос, Симона уступила в финале Australian Open-2018.

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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.