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Теннис

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на чемпионате Восточной Европы

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Соревнования состоятся в Белграде на кортах теннисной академии Янко Типсаревича

#Стаховский, #Ваншельбойм

Источник – ukrinform.ua.

Сегодня, 15 июня, украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм начнут борьбу на турнире Eastern European Championships.

Об этом сообщает Укринформ.

Ваншельбойм выступит в группе С вместе с Міоміром Кецмановичем, Николой Милоєвичем и Миланом Дриничем (все – Сербия). Первую игру Эрик проведет с Дриничем.

В квартете D вместе со Стаховским играют Альєж Бедене (Словения), Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) и Филипп Стіпич (Сербия). Сегодня Стаховский встретится с Бедене.

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Напомним, Тим выиграл турнир в Белграде.

Также, Маштаков стал победителем турнира UTF Gentlemen Invitational.

Источник: champion.com.ua
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