Стаховский и Ваншельбойм стартуют на чемпионате Восточной Европы

Соревнования состоятся в Белграде на кортах теннисной академии Янко Типсаревича
#Стаховский, #Ваншельбойм
Источник – ukrinform.ua.
Сегодня, 15 июня, украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм начнут борьбу на турнире Eastern European Championships.
Об этом сообщает Укринформ.
Ваншельбойм выступит в группе С вместе с Міоміром Кецмановичем, Николой Милоєвичем и Миланом Дриничем (все – Сербия). Первую игру Эрик проведет с Дриничем.
В квартете D вместе со Стаховским играют Альєж Бедене (Словения), Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) и Филипп Стіпич (Сербия). Сегодня Стаховский встретится с Бедене.
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Напомним, Тим выиграл турнир в Белграде.
Также, Маштаков стал победителем турнира UTF Gentlemen Invitational.
Источник: champion.com.ua