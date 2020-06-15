Стаховский и Ваншельбойм стартуют на чемпионате Восточной Европы

Соревнования состоятся в Белграде на кортах теннисной академии Янко Типсаревича

#Стаховский, #Ваншельбойм

Источник – ukrinform.ua.

Сегодня, 15 июня, украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм начнут борьбу на турнире Eastern European Championships.

Об этом сообщает Укринформ.

Ваншельбойм выступит в группе С вместе с Міоміром Кецмановичем, Николой Милоєвичем и Миланом Дриничем (все – Сербия). Первую игру Эрик проведет с Дриничем.

В квартете D вместе со Стаховским играют Альєж Бедене (Словения), Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) и Филипп Стіпич (Сербия). Сегодня Стаховский встретится с Бедене.

Напомним, Тим выиграл турнир в Белграде.

Также, Маштаков стал победителем турнира UTF Gentlemen Invitational.