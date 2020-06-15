Тим выиграл турнир в Белграде

Доминик Тим одержал победу на первом этапе выставочных соревнований на кортах в Сербии.
#Том, #Белград
Источник – Чемпион.
Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл первый турнир серии Adria Tour в Белграде (Сербия).
В Том финале переиграл в трех партиях серба Филиппа Країновича – 4:3 (2), 2:4, 4:2,
Отметим, что организатором турнира является первая ракетка мира Новак Джокович.
Adria Tour
Белград, 14 июня
Финал
Доминик Тим – Филипп Країнович 4:3 (2), 2:4, 4:2
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Напомним, Маштаков выиграл турнир UTF Gentlemen Invitational.
Источник: champion.com.ua