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Теннис

Тим выиграл турнир в Белграде

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Доминик Тим одержал победу на первом этапе выставочных соревнований на кортах в Сербии.

#Том, #Белград

Источник – Чемпион.

Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл первый турнир серии Adria Tour в Белграде (Сербия).

В Том финале переиграл в трех партиях серба Филиппа Країновича – 4:3 (2), 2:4, 4:2,

Отметим, что организатором турнира является первая ракетка мира Новак Джокович.

Adria Tour
Белград, 14 июня
Финал

Доминик Тим – Филипп Країнович 4:3 (2), 2:4, 4:2

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Напомним, Маштаков выиграл турнир UTF Gentlemen Invitational.

Источник: champion.com.ua
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