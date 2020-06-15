Завацкая выиграла стартовый матч на турнире во Франции

Катарина Завацкая прокомментировала турнир во Франции

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Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла свой первый матч на турнире в Экс-ан-Прованс (Франция).

Об этом сообщает btu.org.ua.

Украинка со счетом 7:5, 7:5 обыграла француженку Манон Арканьйолі.

“Это маленький турнир, который проводит французская федерация. Здесь нет реального клуба, просто есть два корта, экран, где показывают счет, есть судьи. Здесь также особые правила: нельзя касаться только своих мячей. Сопернику его мячи надо передавать ракеткой и не касаться их руками. Такие турниры будут идти все лето. Хорошо, что есть матчевая практика и небольшой заработок. За матч тебе дают 100 евро, за победу – 200. Экс-ан-Прованс приблизительно в 1,5 часа езды от Канн”, – рассказала Завацкая.