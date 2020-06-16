Eastern European Championships. Стаховский проигрывает в трехчасовом противостоянии

Новости
14.06.20 19:13
Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии
13.06.20 17:53
UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира
12.06.20 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
12.06.20 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
Украинский теннисист потерпел поражение во втором раунде группового этапа турнира в Сербии.
Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир
ГРУППА D. 2-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) 7-5, 5-7, 5-7
Соперники провели на корте почти 3 часа. По ходу второго сета Стаховский лидировал 5-3, но отрывом в счете не воспользовался.
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Фото: Hungarian Tennis.