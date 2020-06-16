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Теннис

Eastern European Championships. Стаховский проигрывает в трехчасовом противостоянии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

ГРУППА D. 2-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) 7-5, 5-7, 5-7

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Соперники провели на корте почти 3 часа. По ходу второго сета Стаховский лидировал 5-3, но отрывом в счете не воспользовался.

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Фото: Hungarian Tennis.

Источник: btu.org.ua
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