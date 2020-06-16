Eastern European Championships. Стаховский проигрывает в трехчасовом противостоянии

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Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

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Украинский теннисист потерпел поражение во втором раунде группового этапа турнира в Сербии.



Eastern European Championships

Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

ГРУППА D. 2-й раунд

Сергей Стаховский (Украина) – Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) 7-5, 5-7, 5-7

Соперники провели на корте почти 3 часа. По ходу второго сета Стаховский лидировал 5-3, но отрывом в счете не воспользовался.

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Фото: Hungarian Tennis.