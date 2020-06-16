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Теннис

Катарина Завацкая одержала еще одну победу на турнире во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка выиграла свой сегодняшний поединок на корте в Экс-ан-Прованс на юге Франции.

За 1 час и 40 минут Завацкая обыграла француженку Мари Темен (WTA 699) со счетом 7-6(6), 6-3.

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Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении в Экс-ан-Прованс.

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Источник: btu.org.ua
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