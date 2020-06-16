Катарина Завацкая одержала еще одну победу на турнире во Франции

Новости

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

Украинская теннисистка выиграла свой сегодняшний поединок на корте в Экс-ан-Прованс на юге Франции.



За 1 час и 40 минут Завацкая обыграла француженку Мари Темен (WTA 699) со счетом 7-6(6), 6-3.

Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении в Экс-ан-Прованс.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь