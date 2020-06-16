Стаховский о Стерненка: Вместо суда над нападающими имеем суд над пострадавшим

Сергей Стаховский прокомментировал избрание меры пресечения Сергею Стерненку

#Стерненко, #Стаховский

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Сергей Стаховский приговорил суд над общественным активистом Сергеем Стерненком.

Об этом рассказал сам теннисист в Facebook.

“Человек на которую совершили ДВА нападения (избиение +больница, стреляли из травмата в спину) во время третьего нападения сопротивлялась, и смертельно ранила одного из нападавших … вместо суда над нападающими имеем суд над пострадавшим… Во время заседания полиция, извиняюсь то уже в минулості, МИЛИЦИЯ И НЕДОЛЮСТРОВАНА БЕРКУТНЯ избивает депутатов и митингующих ногами по голове

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СТЕРНЕНКА хотят взять на поруки несколько депутатов( среди них Киборг Роман Костенко) но судье пофиг. Потому что он себя считает всемогущим… Что я могу сказать.. #МиВсіСтеренко Это я не касаюсь дел Майдана, Шеремета, Кати Гандзюк….”, – рассказал Стаховский.

Отметим, что вчера, 15 июня, Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест екслідера одесского Правого сектора Сергея Стерненка, подозреваемого в убийстве.