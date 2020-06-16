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Теннис

Tipsport Elite Trophy. Команда Плишковой не смогла удержать преимущество в противостоянии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На благотворительном турнире в Праге прошёл второй игровой день

Tipsport Elite Trophy
Прага, Чехия • 13-15 июня • женский турнир

День 1
Чёрная команда 2-1 Розовая команда
Тереза Мартинцова – Екатерина Александрова 6:4 6:2 *возобновлён после дождя

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День 2
Чёрная команда 2-2 Розовая команда
Никола Бартункова – Линда Фругвиртова 2:6, 1:6
Кристина Плишкова – Екатерина Александрова 6:2, 6:4
Каролина Плишкова – Барбора Стрыцова 6:2, 6:3
Вондроушова/Мартинцова – Крейчикова/Синякова 1:6, 6:7(4)

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова, Линда Фругвиртова.

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Фото: www.tenisovysvet.cz.

Источник: btu.org.ua
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