Tipsport Elite Trophy. Команда Плишковой не смогла удержать преимущество в противостоянии

Новости
14.06.20 19:13
Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии
13.06.20 17:53
UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира
12.06.20 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
12.06.20 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
На благотворительном турнире в Праге прошёл второй игровой день
Tipsport Elite Trophy
Прага, Чехия • 13-15 июня • женский турнир
День 1
Чёрная команда 2-1 Розовая команда
Тереза Мартинцова – Екатерина Александрова 6:4 6:2 *возобновлён после дождя
День 2
Чёрная команда 2-2 Розовая команда
Никола Бартункова – Линда Фругвиртова 2:6, 1:6
Кристина Плишкова – Екатерина Александрова 6:2, 6:4
Каролина Плишкова – Барбора Стрыцова 6:2, 6:3
Вондроушова/Мартинцова – Крейчикова/Синякова 1:6, 6:7(4)
Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова, Линда Фругвиртова.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: www.tenisovysvet.cz.