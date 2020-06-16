В СМИ ожидают заявление о возобновлении теннисного сезона в августе

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По информации американских изданий, уже в августе в спортивный календарь вернутся соревнования АТР и WTA.



Как уже ранее сообщали в СМИ, в ближайшее время должно быть опубликовано формальное заявление о проведении Открытого чемпионата США в ранее запланированные сроки (с 31 августа по 13 сентября). По информации нескольких изданий, накануне US Open могут состояться турниры «Citi Open» (с 10 или 16 августа), а затем и «Western & Southern Open» (с 24 августа).

Журналисты пишут, что последний из них все-таки должен пройти на кортах в Нью-Йорке, а первый по традиции состоится на кортах в Вашингтоне. Такая информация пока не совпадает с идеей USTA о создании «пузыря» для игроков, которые бы несколько недель играли бы исключительно на кортах национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, но и сведений о переносе турнира в другое место пока тоже нет. При этом, сообщается, что игроки не будут обязаны проходить карантин перед турниром в Вашингтоне. Таким образом, вероятно, будут отменены канадский Мастерс в Торонто и турнир АТР в Уинстон-Сейлеме накануне мэйджора.

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Что же касается условий пребывания игроков на US Open, то экс-президент Совета игроков ATP, а также директор USTA по отношениям с игроками Эрик Буторак отметил, что таковыми являются требования и ограничения от организаторов на данный момент (2-недельный карантин, изоляция в отеле, наличие одного человека в команде и т.д.). Однако, это не означает, что ситуация не будет развиваться в следующие 2 месяца вплоть до старта турнира. В СМИ также сходятся во мнении, что хотя в USTA смотрят на текущее развитие событий с оптимизмом, ни у кого нет гарантии, какой будет обстановка в США и в Нью-Йорке в связи с коронавирусом в августе. В ближайшее время в USTA должны получить разрешение и от местных властей на организацию соревнований.

Ожидается, что и теннисные структуры на этой неделе озвучат публично не только решение о проведении US Open, но и окончательное расписание календаря. Напомним, что в сентябре могут быть сыграны турниры ATP / WTA в Риме, Мадриде, также на конец сентября запланирован Открытый чемпионат Франции.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

По материалам New York Times, ESPN, Tennis Channel



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Фото: Getty Images.