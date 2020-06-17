Катарина Завацкая потратила меньше часа на победу в матче на турнире во Франции

Новости
14.06.20 19:13
Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии
13.06.20 17:53
UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира
12.06.20 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
12.06.20 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
Украинская теннисистка выиграла свой сегодняшний поединок на соревнованиях в Экс-ан-Прованс.
Завацкой потребовалось всего 50 минут, чтобы оформить победу в поединке против 526-й ракетки мира Алис Тубельо: 6-0, 6-1.
Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении на юге Франции.
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Фото: Eibner.