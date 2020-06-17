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Теннис

Катарина Завацкая потратила меньше часа на победу в матче на турнире во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Завацкой потребовалось всего 50 минут, чтобы оформить победу в поединке против 526-й ракетки мира Алис Тубельо: 6-0, 6-1.

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Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении на юге Франции.

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Фото: Eibner.

Источник: btu.org.ua
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