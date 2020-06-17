Матчи ATP-тура возобновятся 14 августа

Первые матчи ATP состоятся в августе
#АТР
Источник – btu.org.ua.
ATP-тур возобновит матчи на турнире Citi Open в Вашингтоне.
Об этом сообщает прессслужба АТР.
Предварительный список турниров на август-сентябрь:
14 августа: Citi Open (Вашингтон, США)
22 августа: Western & Southern Open (турнир переехал из Цинциннати в Нью-Йорк)
31 августа: US Open> правила безопасности
8 сентября: Generali Open (Кицбюэль, Австрия)
13 сентября: Mutua Madrid Open (Мадрид, Испания)
20 сентября: Internazionali BNL d’italia (Рим, Италия)
27 сентября: Ролан Гаррос (Париж, Франция)
Ранее сообщалось, что WTA возобновит сезон в августе.
Источник: champion.com.ua