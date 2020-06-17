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Матчи ATP-тура возобновятся 14 августа

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Первые матчи ATP состоятся в августе

#АТР

Источник – btu.org.ua.

ATP-тур возобновит матчи на турнире Citi Open в Вашингтоне.

Об этом сообщает прессслужба АТР.

Предварительный список турниров на август-сентябрь:

14 августа: Citi Open (Вашингтон, США)
22 августа: Western & Southern Open (турнир переехал из Цинциннати в Нью-Йорк)
31 августа: US Open> правила безопасности
8 сентября: Generali Open (Кицбюэль, Австрия)
13 сентября: Mutua Madrid Open (Мадрид, Испания)
20 сентября: Internazionali BNL d’italia (Рим, Италия)
27 сентября: Ролан Гаррос (Париж, Франция)

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Ранее сообщалось, что WTA возобновит сезон в августе.

Источник: champion.com.ua
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