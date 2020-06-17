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Теннис

Ник Кириос раскритиковал главу ATP, организаторов US Open и выставочные турниры

Евгений НикитюкНет комментариев
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Австралийский теннисист в соцсетях выразил свое недовольство всем происходящим в мире теннисе.

О выставочном турнире UTS: “Я не одобряю новые теннисные турниры и вообще спортивные соревнования, которые идут, несмотря на все нынешние события”.

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О проведении US Open: “Конечно, те, кто живет в США, хотят, чтобы US Open состоялся. Это эгоистично. А я должен лететь из Австралии в защитном костюме и еще сидеть на карантине две недели после возвращения”.

О заявлении главы ATP о коллективных усилиях по возобновлению сезона: “Спасибо, приятель, ты в этот период очень позаботился об игроках. Серьезно? Черт меня подери, как насчет какой-то реальной совместной работы, картошка?”.

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Ранее 40-я ракетка мира высказался против возобновления теннисных соревнований в США в нынешних условиях.

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Источник:
twitter.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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