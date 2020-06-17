Ник Кириос раскритиковал главу ATP, организаторов US Open и выставочные турниры

Новости

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

Австралийский теннисист в соцсетях выразил свое недовольство всем происходящим в мире теннисе.



О выставочном турнире UTS: “Я не одобряю новые теннисные турниры и вообще спортивные соревнования, которые идут, несмотря на все нынешние события”.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме

О проведении US Open: “Конечно, те, кто живет в США, хотят, чтобы US Open состоялся. Это эгоистично. А я должен лететь из Австралии в защитном костюме и еще сидеть на карантине две недели после возвращения”.

О заявлении главы ATP о коллективных усилиях по возобновлению сезона: “Спасибо, приятель, ты в этот период очень позаботился об игроках. Серьезно? Черт меня подери, как насчет какой-то реальной совместной работы, картошка?”.

Ранее 40-я ракетка мира высказался против возобновления теннисных соревнований в США в нынешних условиях.

> Фелисиано Лопес: “Следующие год или три теннис не будет прежним”

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

twitter.com

Фото: Getty Images.