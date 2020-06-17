Ник Кириос раскритиковал главу ATP, организаторов US Open и выставочные турниры

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Сегодня, 17:58
Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа
Сегодня, 17:18
Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа
14.06.20 19:13
Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии
13.06.20 17:53
UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира
Австралийский теннисист в соцсетях выразил свое недовольство всем происходящим в мире теннисе.
О выставочном турнире UTS: “Я не одобряю новые теннисные турниры и вообще спортивные соревнования, которые идут, несмотря на все нынешние события”.
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О проведении US Open: “Конечно, те, кто живет в США, хотят, чтобы US Open состоялся. Это эгоистично. А я должен лететь из Австралии в защитном костюме и еще сидеть на карантине две недели после возвращения”.
О заявлении главы ATP о коллективных усилиях по возобновлению сезона: “Спасибо, приятель, ты в этот период очень позаботился об игроках. Серьезно? Черт меня подери, как насчет какой-то реальной совместной работы, картошка?”.
Ранее 40-я ракетка мира высказался против возобновления теннисных соревнований в США в нынешних условиях.
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Источник:
twitter.com
Фото: Getty Images.