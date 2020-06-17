Опубликован список правил безопасности для теннисистов от USTA

Новости

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал



Здоровье и безопасность игроков, по словам организаторов, являются главным приоритетом во время проведения турниров в Нью-Йорке.

На втором месте – возможность для игроков заработать очки в рейтинг, призовые и получить оптимальный турнирный опыт.

> Опубликованы даты проведения теннисных турниров в Нью-Йорке

В USTA подчеркивают, что нижеуказанные правила могут поменяться в зависимости от обстоятельств.

Протокол по COVID-19 включает в себя:

– тестирование игроков до путешествия в США и во время турнира в отеле (1-2 теста в неделю – частота зависит от требований медицинских служб и может меняться);

– ежедневное измерение температуры и опрос по поводу наличия симптомов;

– если игрок сдаст положительный тест или у него появятся симптомы, то он будет изолирован, а организаторы будут следовать дальнейшим рекомендациям медслужб;

– все игроки и гости должны будут носить маски на территории комплекса (исключение – тренировки, матчи на корте или занятия по фитнесу);

– на территории теннисного центра и в отеле должны быть соблюдены правила социального дистанцирования;

– въездные/выездные пункты для игроков и команд будут отмечены на территории теннисного центра и в отеле.

Другие правила и меры безопасности

– Согласно текущему положению вещей, игроки могут занять две комнаты в отеле со своими гостями (максимум по 2 человека в комнате, одну из комнат оплатят сами организаторы);

– Все игроки приезжают в Нью-Йорк самостоятельно;

– Власти гарантируют, что все игроки и их команды будут иметь разрешение на прилет в США;

– В отеле игроки и команды пройдут тестирование на коронавирус;

– Все игроки по желанию смогут снять жилье за пределами Манхеттена (оплачивается игроками самостоятельно);

– Дополнительные услуги в отеле включают в себя: расширенный фитнес-центр, комната для восстановления, частная физиотерапия и комната отдыха;

– Транспортировка игроков из отеля (отелей) в теннисный центр будет осуществляться автобусами (их будут заполнять на 25-50%);

– В буфете игроки смогут позавтракать, пообедать и поужинать;

– Кафе игроков будет работать в режиме еды на вынос;

– Еду можно заказать с помощью приложения на мобильном телефоне с доставкой на территории комплекса;

– Игроки смогут пользоваться услугами ресторанов на открытом воздухе;

– Использование раздевалок и фитнес-центров будет проверяться согласно протоколам по социальному дистанцированию, санитарной обработке, уборке и вентиляции воздуха;

– Изучаются дополнительные места, которые можно будет использовать для тренировок;

– Пользоваться душевыми можно будет при соблюдении дистанции и при условии усиленной уборки;

– 32 сеяных игроков смогут воспользоваться частными зонами отдыха;

– Раздевалки в Indoor Tennis Center также будут доступны.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

twitter.com/jon_wertheim

Фото: USTA.