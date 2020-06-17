Опубликован список правил безопасности для теннисистов от USTA

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Здоровье и безопасность игроков, по словам организаторов, являются главным приоритетом во время проведения турниров в Нью-Йорке.
На втором месте – возможность для игроков заработать очки в рейтинг, призовые и получить оптимальный турнирный опыт.
> Опубликованы даты проведения теннисных турниров в Нью-Йорке
В USTA подчеркивают, что нижеуказанные правила могут поменяться в зависимости от обстоятельств.
Протокол по COVID-19 включает в себя:
– тестирование игроков до путешествия в США и во время турнира в отеле (1-2 теста в неделю – частота зависит от требований медицинских служб и может меняться);
– ежедневное измерение температуры и опрос по поводу наличия симптомов;
– если игрок сдаст положительный тест или у него появятся симптомы, то он будет изолирован, а организаторы будут следовать дальнейшим рекомендациям медслужб;
– все игроки и гости должны будут носить маски на территории комплекса (исключение – тренировки, матчи на корте или занятия по фитнесу);
– на территории теннисного центра и в отеле должны быть соблюдены правила социального дистанцирования;
– въездные/выездные пункты для игроков и команд будут отмечены на территории теннисного центра и в отеле.
Другие правила и меры безопасности
– Согласно текущему положению вещей, игроки могут занять две комнаты в отеле со своими гостями (максимум по 2 человека в комнате, одну из комнат оплатят сами организаторы);
– Все игроки приезжают в Нью-Йорк самостоятельно;
– Власти гарантируют, что все игроки и их команды будут иметь разрешение на прилет в США;
– В отеле игроки и команды пройдут тестирование на коронавирус;
– Все игроки по желанию смогут снять жилье за пределами Манхеттена (оплачивается игроками самостоятельно);
– Дополнительные услуги в отеле включают в себя: расширенный фитнес-центр, комната для восстановления, частная физиотерапия и комната отдыха;
– Транспортировка игроков из отеля (отелей) в теннисный центр будет осуществляться автобусами (их будут заполнять на 25-50%);
– В буфете игроки смогут позавтракать, пообедать и поужинать;
– Кафе игроков будет работать в режиме еды на вынос;
– Еду можно заказать с помощью приложения на мобильном телефоне с доставкой на территории комплекса;
– Игроки смогут пользоваться услугами ресторанов на открытом воздухе;
– Использование раздевалок и фитнес-центров будет проверяться согласно протоколам по социальному дистанцированию, санитарной обработке, уборке и вентиляции воздуха;
– Изучаются дополнительные места, которые можно будет использовать для тренировок;
– Пользоваться душевыми можно будет при соблюдении дистанции и при условии усиленной уборки;
– 32 сеяных игроков смогут воспользоваться частными зонами отдыха;
– Раздевалки в Indoor Tennis Center также будут доступны.
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Источник:
twitter.com/jon_wertheim
Фото: USTA.