Стаховский выиграл второй матч на турнире в Сербии

Украинец одолел Филиппа Стіпича

#Стаховский

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл второй матч группового раунда на турнире под названием Eastern European Championships.

В третьем раунде украинец одолел серба Филиппа Стіпіча (№1667 ATP), который проиграл все матчи на соревнованиях. Ранее Сергей обыграл Бедене и уступил Бркічу.

Судьба двух путевок в следующей стадии определится в поединке между Альяжем Бедене и Томиславом Бркічем.

Eastern European Championships

Белград. Групповой этап

3 тур, 17 июня

Сергей Стаховский (Украина) – Филипп Стіпич (Сербия) 6:1, 6:3

Напомним, Тим выиграл турнир в Белграде.