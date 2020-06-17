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Теннис

Стаховский выиграл второй матч на турнире в Сербии

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Украинец одолел Филиппа Стіпича

#Стаховский

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл второй матч группового раунда на турнире под названием Eastern European Championships.

В третьем раунде украинец одолел серба Филиппа Стіпіча (№1667 ATP), который проиграл все матчи на соревнованиях. Ранее Сергей обыграл Бедене и уступил Бркічу.

Судьба двух путевок в следующей стадии определится в поединке между Альяжем Бедене и Томиславом Бркічем.

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Eastern European Championships
Белград. Групповой этап
3 тур, 17 июня

Сергей Стаховский (Украина) – Филипп Стіпич (Сербия) 6:1, 6:3

Напомним, Тим выиграл турнир в Белграде.

Источник: champion.com.ua
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