Стаховский выиграл второй матч на турнире в Сербии

Украинец одолел Филиппа Стіпича
#Стаховский
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл второй матч группового раунда на турнире под названием Eastern European Championships.
В третьем раунде украинец одолел серба Филиппа Стіпіча (№1667 ATP), который проиграл все матчи на соревнованиях. Ранее Сергей обыграл Бедене и уступил Бркічу.
Судьба двух путевок в следующей стадии определится в поединке между Альяжем Бедене и Томиславом Бркічем.
Eastern European Championships
Белград. Групповой этап
3 тур, 17 июня
Сергей Стаховский (Украина) – Филипп Стіпич (Сербия) 6:1, 6:3
Напомним, Тим выиграл турнир в Белграде.
Источник: champion.com.ua