Тренер Свитолиной вспомнил свой первый коучинг на корте

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Эндрю Беттлс дал интервью изданию “The Guardian”.



“Теннис топ-уровня – это маленький мир, люди просто выбирают, с кем работать внутри этого мира, – рассказывает наставник Элины Свитолиной. – Думаю, что есть много действительно хороших тренеров, у которых попросту не было возможности занять такую должность. Агент может знать кого-то, агенты нанимают тех же людей, которых они знают”.

Беттлс вспоминает свой первый коучинг во время работы с Аной Иванович, когда сербка выступала на турнире в Пекине. Тогда главным тренером Иванович был Найджел Сирс.

“На третьей неделе работы я вдруг оказался с Аной сам на турнире. И вдруг мне нужно было выйти к ней на корт для коучинга. У меня не было опыта. Мне действительно понравилась это суматоха, когда ты стараешься сделать кого-то лучше и когда работаешь в команде. С того времени я подумал, что хочу этим заниматься. Я старался научиться всему, чему мог”.

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Источник:

theguardian.com