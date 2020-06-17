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Теннис

Возобновление мужских и женских турниров ITF запланировано на август

Евгений НикитюкНет комментариев
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Как сообщается на официальном сайте организации, теннисный сезон ITF возобновится в две разные даты: женщины выступления начнут 3 августа, а мужчины – 17 августа. Турниры будут включать квалификацию, а также матчи в одиночном и парном разрядах. ITF продолжает работать над составлением календаря с 3 августа по 27 сентября.

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Несмотря на то, что ITF намерена провести как можно больше турниров, решение о проведении будут принимать на местах. Турниры будут проводиться без зрителей, если того будут требовать местные или национальные руководящие органы.

Возобновление турниров ITF касается только женского и мужского туров. Заявление по поводу соревнований среди юниоров, в пляжном теннисе, туру ветеранов и теннисистов-колясочников будет сделано позднее.

Ранее предварительный календарь турниров с августа опубликовали ATP и WTA.

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Источник:
www.itftennis.com

Источник: btu.org.ua
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