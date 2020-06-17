WTA возобновит сезон в августе

Возобновление соревнований планируется 3 августа на турнире WTA International в Палермо
#WTA
Источник – btu.org.ua.
WTA опубликовала календарь на оставшуюся часть сезона, в который вошли 20 турниров.
Об этом сообщает пресс-служба WTA.
Календарь WTA:
3 августа: Palermo Ladies Open (Палермо)
10 августа: TBD
21 августа: Western & Southern Open (турнир переехал в Нью-Йорк)
31 августа: US Open
7 сентября: Istanbul Open (Стамбул)
14 сентября: Mutua Madrid Open (Мадрид)
21 сентября: Internazionali BNL d’italia (Рим), Internationaux de Strasbourg (Страсбург)
28 сентября: Ролан Гаррос (Париж)
5 октября: Korea Open Сеул)
12 октября: China Open (Пекин)
19 октября: Wuhan Open (Ухань), Jiangxi Open (Наньчан)
26 октября: Zhengzhou Open (Чжэнчжоу), TBD
2 ноября: VTB Kremlin Cup (Москва), Toray Pan Pacific Open (Токио)
9 ноября WTA Finals Zhenzhen (Итоговый турнир)
16 ноября: WTA Elite Trophy (Чжухай)
23 ноября: Guangzhou Open (Гуанчжоу)
Напомним, губернатор Нью-Йорка разрешил проведения US Open.