Ястремская и Костюк сыграют на турнире в Палермо

Украинки определились с ближайшими планами
#Ястремская, #Костюк
Источник – ВТУ.
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк подали заявки на участие в грунтовом турнире в Палермо категории WTA International.
Об этом сообщает ВТУ.
Соревнования на Сицилии пройдут с 3 по 9 августа и станут первыми в календаре WTA-тура с момента ухода тенниса на карантин в марте текущего года.
Ястремская в статусе теннисистки из ТОП-30 получит место в основной сетке, а вот Костюк, которая в мировом рейтинге стоит на 141-й позиции, придется сыграть в квалификации.
Ястремская в сезоне-2020 отметилась выходом в финал турнира в Аделаиде. На Australian Open одесситка во втором круге проиграла Каролин Возняцки.
На счету Костюк титул на 60-тысячнике в Каире, а также победа на выставочном турнире в Ирпене.
Ранее Свитолина может пропустить US Open-2020.