Ястремская и Костюк сыграют на турнире в Палермо

Украинки определились с ближайшими планами

#Ястремская, #Костюк

Источник – ВТУ.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк подали заявки на участие в грунтовом турнире в Палермо категории WTA International.

Об этом сообщает ВТУ.

Соревнования на Сицилии пройдут с 3 по 9 августа и станут первыми в календаре WTA-тура с момента ухода тенниса на карантин в марте текущего года.

Ястремская в статусе теннисистки из ТОП-30 получит место в основной сетке, а вот Костюк, которая в мировом рейтинге стоит на 141-й позиции, придется сыграть в квалификации.

Ястремская в сезоне-2020 отметилась выходом в финал турнира в Аделаиде. На Australian Open одесситка во втором круге проиграла Каролин Возняцки.

На счету Костюк титул на 60-тысячнике в Каире, а также победа на выставочном турнире в Ирпене.

Ранее Свитолина может пропустить US Open-2020.