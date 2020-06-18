Четверг, 18 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЯстремская и Костюк сыграют на турнире в Палермо
Теннис

Ястремская и Костюк сыграют на турнире в Палермо

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинки определились с ближайшими планами

#Ястремская, #Костюк

Источник – ВТУ.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк подали заявки на участие в грунтовом турнире в Палермо категории WTA International.

Об этом сообщает ВТУ.

Соревнования на Сицилии пройдут с 3 по 9 августа и станут первыми в календаре WTA-тура с момента ухода тенниса на карантин в марте текущего года.

Ястремская в статусе теннисистки из ТОП-30 получит место в основной сетке, а вот Костюк, которая в мировом рейтинге стоит на 141-й позиции, придется сыграть в квалификации.

Читайте также:  Рекорд Ястремской и феноменальный прорыв Костюк. Обновленный рейтинг WTA

Ястремская в сезоне-2020 отметилась выходом в финал турнира в Аделаиде. На Australian Open одесситка во втором круге проиграла Каролин Возняцки.

На счету Костюк титул на 60-тысячнике в Каире, а также победа на выставочном турнире в Ирпене.

Ранее Свитолина может пропустить US Open-2020.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Виталий Сачко проиграл свой матч на выставочном турнире в Чехии

Ролан Гаррос состоится со зрителями

Новак Джокович: “Теннис возвращается – это фантастические новости”

Свитолина может пропустить US Open-2020

Организаторы не хотят проводить турнир в Базеле в этом году

Закрыть