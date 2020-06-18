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Теннис

На US Open будут использовать электронную систему вместо судей на линии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Линейные арбитры будут работать только на двух главных аренах.

Как сообщают организаторы, Открытый чемпионат США пройдет с рядом нововведений.

Так, линейные судьи будут работать на матчах только на аренах имени Артура Эша и Луи Армстронга. На остальных кортах судья на вышке будет пользоваться электронной системой HawkEye Live.

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Также не планируется участие мальчиков и девочек в качестве подающих мячи, при этом на матчах эти функции будут выполнять взрослые (ballpersons). Согласно плану, 6 таких сотрудников будут работать на двух главных кортах, по 3 – на остальных площадках.

Согласно политике безопасности, на US Open в этом году не будет сотрудников СМИ на территории теннисного комплекса, кроме тех, кто является партнером турнира по видеотрансляции.

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Ранее организаторы сообщили даты проведения соревнований. Известно, что из 128 участников основной сетки в одиночном разряде 8 человек станут обладателями wild card.

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Источник:
usopen.org

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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