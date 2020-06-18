На US Open будут использовать электронную систему вместо судей на линии

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Линейные арбитры будут работать только на двух главных аренах.



Как сообщают организаторы, Открытый чемпионат США пройдет с рядом нововведений.

Так, линейные судьи будут работать на матчах только на аренах имени Артура Эша и Луи Армстронга. На остальных кортах судья на вышке будет пользоваться электронной системой HawkEye Live.

Также не планируется участие мальчиков и девочек в качестве подающих мячи, при этом на матчах эти функции будут выполнять взрослые (ballpersons). Согласно плану, 6 таких сотрудников будут работать на двух главных кортах, по 3 – на остальных площадках.

Согласно политике безопасности, на US Open в этом году не будет сотрудников СМИ на территории теннисного комплекса, кроме тех, кто является партнером турнира по видеотрансляции.

Ранее организаторы сообщили даты проведения соревнований. Известно, что из 128 участников основной сетки в одиночном разряде 8 человек станут обладателями wild card.

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Источник:

usopen.org

Фото: Getty Images.