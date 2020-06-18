Новак Джокович: “Теннис возвращается – это фантастические новости”

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Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа

Первая ракетка мира готовится к выступлению на турнирах ATP и Открытом чемпионате США.



“Я чрезвычайно счастлив и нахожусь в предвкушении, что все турниры, особенно турниры Большого Шлема, будут проведены. Думаю, что это фантастические новости, что теннис возвращается. Я уверен, что говорю это от лица всех игроков и всех болельщиков, которые вовлечены в теннисную экосистему. Это то, чего мы ждали все эти месяцы!

Мы надеялись и молились, чтобы тур возобновился как можно скорее. Думаю, что многие были настроены скептично, особенно по поводу соревнований в США, учитывая все события в стране во время пандемии. Поэтому многие, в том числе и я, со скептицизмом относились к идее проведения соревнований.

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Мы очень рады, что US Open состоится, конечно, очень важно, что в таком случае у игроков появляется шанс соревноваться, люди обеспечены работой. По итогу, это именно то, что мы делаем! Как профессиональные теннисисты мы любим спорт, это наша страсть. Мы скучали по соревнованиям и по путешествиям, по жизни в туре. Так что, я считаю, что это очень позитивные новости.

Очевидно, что ограничения и меры предосторожности на сегодняшний день довольно строгие. У игроков из Южной Америки сейчас нет возможности путешествовать и приехать в Штаты. Надеюсь, что это изменится, ATP и USTA, все над этим работают. Самый плохой сценарий – что все останется, как есть сейчас, но еще есть время. Надеюсь, что каждый игрок, который будет участвовать, который по праву попадает на турнир благодаря своему рейтингу, будет иметь одинаковые возможности для того, чтобы приехать в США и соревноваться, как и все остальные. Мы все вместе будет делать все, чтобы это было в приоритете. Будем надеяться, что в следующие два месяца некоторые из этих ограничений будут ослаблены и мы сможем провести отличный турнир”.

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Элина Свитолина о проведении US Open: “Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня” https://t.co/9uOVrIdaPA #tennis #WTA #Svitolina #USOpen — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) June 18, 2020

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Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.