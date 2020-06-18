Организаторы не хотят проводить турнир в Базеле в этом году

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Директор турнира Роджер Бреннвальд отметил в интервью, что они поставили в известность АТР о своих намерениях не проводить соревнования в этом году. Учитывая текущую обстановку из-за пандемии коронавируса, в Базеле из-за финансового фактора не хотят организовывать турнир без зрителей, но и боятся проводить соревнования вместе с болельщиками.

“Мы считаем, что проведение мероприятий в помещении на 10 тысяч болельщиков и сотрудников в день в этом году – это неосуществимая задача, учитывая медицинскую, социальную и экономическую неопределенность. И возможные варианты с пустыми трибунами и соблюдением дистанции с сокращением числа посетителей мы исключаем по экономическим причинам”, – говорит Бреннвальд.

Турнир серии АТР Tour 500 в Базеле в теннисном календаре запланирован на 24 сентября – 1 ноября, в прошлом году чемпионом турнира стал Роджер Федерер.

Официально о проведении турниров в АТР-туре после Ролан Гаррос обещают сообщить в середине следующего месяца.

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Источник:

telebasel.ch

Фото: basel.com.