Организаторы US Open: “Если ситуация с коронавирусом станет хуже, мы сделаем паузу или отменим турнир”

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“Мы рассматривали много сценариев, где-то 12. Над 6 из них мы работали очень долго. Проведение турниров Western & Southern Open и US Open в Нью-Йорке – это был самый безопасный сценарий и также в финансовом плане мы смогли выйти на $60 миллионов для компенсации. Ни одна наша цель не идет впереди безопасности и здоровья игроков. Наши медицинские эксперты составили план, который одобрили на уровне штата.

Каждый игрок сможет сделать свой выбор, мы знаем, что многие топ-теннисисты хотят выступить. Серена Уильямс подтвердила свое участие, мы знаем, что Роджер Федерер пропустит остаток сезона, а вот что касается Новака Джоковича и Рафаэля Надаля – то это будет их личный выбор. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они сыграли. Мы следим за тем, что они говорят в интервью, напрямую мы не общались. Мы знаем, что все не идеально, но в условиях такого кризиса ничего не может быть идеальным, каждый из нас чем-то жертвует. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы турнир прошел как можно лучше.

Что касается ограничений, то они соответствуют той политике штата, которая существует на сегодняшний день. Сегодня имеет смысл сократить число человек в команде на территории комплекса, чтобы обеспечить более безопасное пребывание на турнире. То есть, с игроком могут быть 2-3 гостей на территории. Но все меняется, ограничения могут быть ослаблены, и тогда это количество увеличится. Сейчас нам нужно планировать исходя из актуальной ситуации, поэтому мы предложили такие правила. То же самое касается и нововведений по поводу судей на линии и болбоев. Пока ситуация такая, что только на двух кортах не будет особых отличий в проведении матчей.

У нас есть три принципа, которым мы следуем: это здоровье и благополучие, действуем ли мы в интересах тенниса и финансовая ответственность. Проводить турнир ценой здоровья всех его участников никто никогда не собирался. Мы также не собираемся рисковать здоровьем наших жителей, поэтому мы тесно сотрудничаем с губернатором Куомо и его офисом. Как он сказал ранее, проведение этого турнира будет значимым для Нью-Йорка, который за последнее время прошел через многое. Если ситуация с коронавирусом изменится, если через месяц-полтора она ухудшится, если мы не сможем соответствовать нашим принципам, то мы сделаем паузу или отменим турнир в этом году. Мы никогда не будем идти в разрез с нашими принципами: здоровье и безопасность на первом месте”.

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Источник:

tennischannel.com

Фото: Getty Images.