Ролан Гаррос состоится со зрителями

Пока не известно, сколько зрителей смогут посетить матчи Ролан Гаррос
#Ролан Гаррос
Источник – isport.ua.
Открытый чемпионат Франции не состоится без зрителей на трибунах.
Об этом рассказал президент Французской федерации тенниса Бернар Джудічеллі.
“Турнир без болельщиков точно не будет. О количестве зрителей окончательного решения пока нет, оно будет принято вместе с государственными органами. 75 игроков из ТОП-100 сейчас находятся в Европе, уверен, что они подойдут к турниру в хорошей форме”, – заявил Джудічеллі.
Открытый чемпионат Франции по теннису планируется с 21 сентября по 11 октября.
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Напомним, матчи ATP-тура возобновятся 14 августа.
Источник: champion.com.ua