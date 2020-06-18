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Теннис

Ролан Гаррос состоится со зрителями

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Пока не известно, сколько зрителей смогут посетить матчи Ролан Гаррос

#Ролан Гаррос

Источник – isport.ua.

Открытый чемпионат Франции не состоится без зрителей на трибунах.

Об этом рассказал президент Французской федерации тенниса Бернар Джудічеллі.

“Турнир без болельщиков точно не будет. О количестве зрителей окончательного решения пока нет, оно будет принято вместе с государственными органами. 75 игроков из ТОП-100 сейчас находятся в Европе, уверен, что они подойдут к турниру в хорошей форме”, – заявил Джудічеллі.

Открытый чемпионат Франции по теннису планируется с 21 сентября по 11 октября.

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Напомним, матчи ATP-тура возобновятся 14 августа.

Источник: champion.com.ua
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