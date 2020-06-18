Серена Уильямс: “Не могу дождаться своего возвращения в Нью-Йорк”

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Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа

Американская теннисистка рада, что US Open состоится в запланированные сроки



Шестикратная чемпионка турнира прокомментировала тот факт, что власти Нью-Йорка разрешили проводить US Open в этом году. Однако турнир состоится без присутствия зрителей.

“Я не могу дождаться своего возвращения в Нью-Йорк и выступления на US Open. Я думаю, что USTA проделывает отличную работу, чтобы всё прошло идеально, замечательно и каждый был в безопасности. Прошло уже больше шести месяцев с тех пор, как большинство из нас не играет в профессиональный теннис.

> Элина Свитолина о проведении US Open: “Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня”

Конечно, я буду скучать по болельщикам, заполненным трибунам и крикам. Это помогало мне проходить через тяжёлые матчи. Это будет безумный турнир, но я взволнована”.

Напомним, что Открытый чемпионат США должен стартовать 31 августа.

> Опубликован список правил безопасности для теннисистов от USTA



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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.