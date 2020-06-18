Четверг, 18 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСерена Уильямс: “Не могу дождаться своего возвращения в Нью-Йорк”
Теннис

Серена Уильямс: “Не могу дождаться своего возвращения в Нью-Йорк”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 12:06

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Сегодня, 10:40

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Вчера, 17:58

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Вчера, 17:18

Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа

Американская теннисистка рада, что US Open состоится в запланированные сроки

Шестикратная чемпионка турнира прокомментировала тот факт, что власти Нью-Йорка разрешили проводить US Open в этом году. Однако турнир состоится без присутствия зрителей.

Читайте также:  Ястремская: Огромное спасибо болельщикам

“Я не могу дождаться своего возвращения в Нью-Йорк и выступления на US Open. Я думаю, что USTA проделывает отличную работу, чтобы всё прошло идеально, замечательно и каждый был в безопасности. Прошло уже больше шести месяцев с тех пор, как большинство из нас не играет в профессиональный теннис.

> Элина Свитолина о проведении US Open: “Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня”

Читайте также:  Истборн. Цуренко покидает соревнования после второго раунда

Конечно, я буду скучать по болельщикам, заполненным трибунам и крикам. Это помогало мне проходить через тяжёлые матчи. Это будет безумный турнир, но я взволнована”.

Напомним, что Открытый чемпионат США должен стартовать 31 августа.

> Опубликован список правил безопасности для теннисистов от USTA

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Читайте также:  Свитолина - Гаврилова: ВЖИВУЮ

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
На US Open будут использовать электронную систему вместо судей на линии

Организаторы US Open: “Если ситуация с коронавирусом станет хуже, мы сделаем паузу или отменим турнир”

Матчи ATP-тура возобновятся 14 августа

Ник Кириос раскритиковал главу ATP, организаторов US Open и выставочные турниры

WTA возобновит сезон в августе

Закрыть