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Теннис

Виталий Сачко проиграл свой матч на выставочном турнире в Чехии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист выступает на соревнованиях в Простеёве.

В сегодняшнем матче Виталий Сачко (ATP 538) проиграл чешскому теннисисту Эндрю Паульсону (ATP 822): 3:6, 6:3, 8:10.

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Это второй этап командных соревнований “ČTS by Moneta”, в рамках которых на кортах в Праге встречаются Желтая и Синяя команды, а в Простеёве – Белая и Красная команды. 22-летний Виталий Сачко выступает в Чехии в составе Белой команды.

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Фото: ФТУ.

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Источник: btu.org.ua
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