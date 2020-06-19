Дель Потро хочет обратиться к доктору Федерера из-за проблем с коленом

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Аргентинец продолжает испытывать боль в ноге даже после двух операций.



Несмотря на успешное хирургического вмешательство в январе, экс-третья ракетка мира все еще чувствует дискомфорт в колене и не может избавиться от болевых ощущений.

Как сообщает пресса, после консультаций со многими докторами, которые убеждали его, что боль со временем пройдет или что с определенными болевыми ощущениями нужно будет смириться, дель Потро не чувствует уверенности, что сможет вернуться на корт и играть в таком состоянии. Теннисист не планирует завершать свою карьеру таким образом и стремится найти варианты возобновить игру: дель Потро хотел бы закончить выступления на своих условиях.

Хуан Мартин во второй раз перенес операцию на правом колене в январе этого года, после чего 2 месяца находился под наблюдением врачей в Майами. Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса дель Потро вернулся в Аргентину.

Сейчас спортсмен, которому в сентябре исполнится 32 года, решился на консультацию с еще одним специалистом. После того, как будут сняты ограничения, дель Потро планирует полететь в Швейцарию и встретится с доктором Роджера Федерера – Роландом Бидертом. Опытный специалист работает с национальной командой в Кубке Дэвиса и часто сопровождает Федерера во время турниров в последние несколько лет. Швейцарец перенес операцию на левом колене в 2016 году и две операции на правом колене в этом году.

На этой неделе исполнится ровно год, как Хуан Мартин дель Потро не участвовал в турнирах. Это самая длительная пауза из-за травмы в карьере теннисиста, который перенес 4 операции на запястьях в период с 2010 по 2015 годы.

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Источник:

lanacion.com.ar

Фото: Getty Images.