Габриэла Дабровски: “Такое впечатление, что здоровье и безопасность игроков не является приоритетом для US Open”

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Седьмая ракетка мира в парном разряде выразила своё мнение по поводу изменений в проведении Открытого чемпионата США, включая отмену квалификации и турнира в смешанном парном разряде, а также сокращение парной сетки.

Я уважаю и ценю решение US Open за их усилия для проведения турнира, но у меня есть много вопросов:

1. Когда US Open представили свой план, казалось, что он уже заранее принят. Говорилось о точности тестов на 90%, хотя мы знаем, что она составляет около 70%. Такое впечатление, что здоровье и безопасность игроков не является приоритетом. На самом деле большинство решений уже было принято до нас и мнение игроков не принималось во внимание.

2. НЕВОЗМОЖНО держать контроль над такой хрупкой ситуацией, в которой игроки могут перемещаться только из отеля на корты и обратно. Мы не знаем, с кем они могут контактировать, и те, кто не являются частью процесса, могут поставить всех участников в РИСКОВАННОЕ положение.

3. По крайней мере ПОЛОВИНЕ игроков не комфортно путешествовать в Штаты, они разочарованы отсутствием квалификации, отменой турнира в миксте и сокращением парной сетки в два раза.

4. Отмена квалификации и сокращение парной сетки СПОСОБСТВУЕТ отсутствию равенства в теннисе. Таким образом создаётся ЕЩЕ БОЛЬШИЙ РАЗРЫВ между теми, кто находится высоко в рейтинге, и теми, кто нуждается в доходе и возможности для роста.

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5. Красота “Шлема” в истории “квалифаера”, который выиграл три сложных матча, чтобы попасть в основную сетку и сотворил сенсацию. Подобной истории не будет на US Open в этом году.

6. Красота “Шлема” в ментальной силе и умениях, чтобы победить в шести парных матчах против лучших теннисистов мира. И этого не случится в этом году.

7. Красота “Шлема” – это принимать участие в смешанном парном разряде, уникальной стороне тенниса, в которой игроки могут заработать больше призовых и выиграть титул. Этого тоже не произойдёт в этом году.

8. Есть проблемы и с ТЩАТЕЛЬНЫМ тестом носовой полости, они не будут случайными, но будут проводиться несколько раз в неделю. Это неприятный тест, который является не точным и требует дополнительных проверок, что может вызвать беспокойство у игроков.

9. КАК СЛЕДСТВИЕ, положительный тест означает немедленное снятие игрока с турнира, несмотря на какой стадии турнира он находится, и ПРЕБЫВАНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ТЕСТ ПОКАЖЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Даже с отсутствием симптомов есть вероятность быть изолированным на недели, без возможности дальнейшего выступления на турнирах или даже возвращения домой.

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Моё мнение: “ШЛЕМ” БЕЗ КВАЛИФИКАЦИИ, МИКСТА И ПОЛНОЦЕННОГО ПАРНОГО ТУРНИРА – ЭТО НЕ “ШЛЕМ”. У меня осталось неприятное ощущение, когда столько игроков против проведения такого турнира, а подготовка к нему продолжается. Я понимаю финансовую ситуацию, в которой каждый из нас оказался, но сейчас что-то не так. Я знаю, что что-нибудь должно дать нам толчок в эти необычные времена. Надеюсь, у нас получится воспользоваться этой паузой, чтобы изучить новые возможности где и как играть в теннис, используя неординарные решения. Но, наверное, мы пока к этому не готовы. Я надеюсь, что мы сможем учиться по мере продолжения сезона и вносить нужные коррективы, чтобы донести людям наш прекрасный вид спорта, при этом чтобы все были в безопасности.

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Источник:

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Фото: Getty Images.