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Теннис

Катарина Завацкая будет бороться за победу на мини-турнире во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка успешно продолжает выступление на кортах во Франции.

Сегодня Катарина Завацкая одержала победу над француженкой Диан Парри (WTA 315), 6-0, 6-4, и обеспечила себе место в финале.

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Соревнования “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series” на кортах в Экс-ан-Прованс проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

Соперницей Катарины Завацкой в финальном раунде станет 174-я ракетка мира Клоэ Паке.

Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении на юге Франции.

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Фото: WTO Wiesbadener Tenis Open.

Источник: btu.org.ua
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