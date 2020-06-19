Катарина Завацкая будет бороться за победу на мини-турнире во Франции

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Украинская теннисистка успешно продолжает выступление на кортах во Франции.
Сегодня Катарина Завацкая одержала победу над француженкой Диан Парри (WTA 315), 6-0, 6-4, и обеспечила себе место в финале.
Соревнования “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series” на кортах в Экс-ан-Прованс проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.
Соперницей Катарины Завацкой в финальном раунде станет 174-я ракетка мира Клоэ Паке.
Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении на юге Франции.
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Фото: WTO Wiesbadener Tenis Open.