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Теннис

Катарина Завацкая выиграла в финале мини-турнира на юге Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка сегодня одержала победу на корте в Экс-ан-Прованс.

В финальном раунде “”European Men’s and Women’s Pro Tennis Series” (мини-турнир 17-19 июня) Катарина Завацкая оформила победу со счетом 6-4, 6-3 над француженкой Клоэ Паке (WTA 174).

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Соревнования на кортах в Экс-ан-Прованс проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении на юге Франции.

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Фото: Weibo.

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Источник: btu.org.ua
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