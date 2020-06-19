Катарина Завацкая выиграла в финале мини-турнира на юге Франции

Новости

Даяна Ястремская заявилась на первый турнир после возобновления сезона

Элина Свитолина о проведении US Open: "Есть очень много вопросов и, думаю, не только у меня"

Сезон в WTA-туре возобновится на первой неделе августа

Соревнования в ATP-туре планируют возобновить 14 августа

Украинская теннисистка сегодня одержала победу на корте в Экс-ан-Прованс.



В финальном раунде “”European Men’s and Women’s Pro Tennis Series” (мини-турнир 17-19 июня) Катарина Завацкая оформила победу со счетом 6-4, 6-3 над француженкой Клоэ Паке (WTA 174).

Соревнования на кортах в Экс-ан-Прованс проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

Напомним, что в комментарии порталу “EURO.com.ua” Катарина рассказала о своем выступлении на юге Франции.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Weibo.