Отец Джоковича о теннисной карьере Федерера: “Давай, мужик, займись чем-то другим”

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Срджан Джокович – о продолжительности выступлений своего сына и его коллеги по туру.



“Новак собрал в себе все лучшие качества от меня и моей жены. Все они слились в одном человеке – в Новаке. Все, что было плохого, все осталось у нас, а все хорошее Новак собрал в себе. Федерер культивирует так много враждебности к Новаку. Почему такое происходит с пока еще самым успешным и лучшим теннисистом в мире? Это факт, если смотреть на результаты, но это будет актуально еще совсем недолго.

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За годы они построили друг с другом уважительные отношения, но как думаете, зачем он играет в 40 лет? Представьте себе, 40-летний мужчина все еще играет в теннис, когда он может пойти домой и заняться более интересными вещами. Но с тех пор как Надаль и Новак дышат ему в спину, он попросту не может принять тот факт, что они лучше, чем он. Давай, мужик, воспитывай детей, займись чем-то другим, иди покатайся на лыжах, делай что-нибудь.

Теннис – это не вся моя жизнь, просто сейчас это любимое занятие моего сына. Он – теннисист, но это только пока. Чем бы Новак ни занялся в будущем после своей теннисной карьеры, которая продлится еще два года или, может быть, три, он будет в этом настолько же успешен, насколько он успешен в теннисе”.

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Источник:

sportklub.rs

Фото: Starsportphoto.